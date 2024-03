Visites politiques : la campagne au salon

Il ne faut négliger aucun stand. Pourtant, les journalistes étaient bel et bien conviés à suivre les longues heures de déambulation pour séduire la France agricole. Sur son chemin, des militants et certains agriculteurs et visiteurs sous le charme du politique. Dans les allers, d'autres préfèrent regarder tout cela de plus loin. Jordan Bardella vise Emmanuel Macron, chahuté samedi par des syndicalistes. Le Président de la République a accusé certains perturbateurs de rouler pour le Rassemblement National, il visait notamment la Coordination rurale, où certains assument des idées proches, d'autres, un peu moins. Loin de toutes ces caméras, la visite est bien plus confidentielle pour Raphaël Glucksmann. Alors, pour exister, mieux vaut cogner sur tous ses adversaires. Et puis, entre deux stands, on croise la candidate du parti animaliste, le pari est osé, plaider auprès des éleveurs, la fin de l'élevage. Ce n'est que le début, les politiques vont se succéder toute la semaine. TF1 | Reportage B. Augey, A. Tassin