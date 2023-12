Vitamine D : faut-il faire une cure cet hiver ?

Juste avant l'hiver, le même rituel pour Sylvie. Deux gouttes tous les matins jusqu'au retour des beaux jours. Une cure qui tient dans un flacon à treize euros. À l'approche de l'hiver, Sylvie n'est pas la seule à se tourner vers la vitamine D. En cette saison, les ventes augmentent de 30%. Sur Internet, dans les supermarchés et en pharmacie, ces produits sont partout. Dans une grande pharmacie, on la trouve sous tous les formats, ampoules, gélules ou comprimés de deux à 40 euros. Un marché en fort progression, 188 millions d'euros de chiffres d'affaires en un an. Et cet engouement n'a pas échappé à un fabricant de complément alimentaire, installé dans un vaste entrepôt. Selon le patron, depuis le Covid, la demande en vitamine D a explosé. Chaque année, plus de 71 millions de boites sont vendues dans le pays. Mais en avons-nous tous vraiment besoin ? Pas forcément selon une nutritionniste. Cela dépend aussi du lieu où vous habitez. Par exemple, à Brest, vous en aurez davantage besoin qu'à Marseille, où le soleil brille plus souvent. Sachez également que la vitamine D se retrouve dans l'alimentation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Jinlack, F. Moncelle, G. Vuitton