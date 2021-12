Vitesse maximale autorisée à 90 km/h : ces départements qui ont fait marche arrière

Sur cette départementale d’Eure-et-Loire, la vitesse est limitée à 90 km/h. Mais deux kilomètres plus loin, en passant dans les Yvelines, c’est 80 maximum. L’illustration d’une France qui roule à plusieurs vitesses depuis que les départements peuvent repasser au 90 km/h, surtout toutes parties de leurs routes secondaires. Difficile à suivre pour les automobilistes. En deux ans, 37 départements sont repassés au 90 km/h. Qu'en est-il du nombre d’accidents et de morts sur ces routes ? A-t-il augmenté ? En Haute-Marne, premier département à avoir abandonné les 80 km/h, sur 20% de ses réseaux routiers, les élus se félicitent. En effet, sur ces routes, on compte 18 accidents en 2019 contre 15 en 2020, année du retour au 90 km/h. Une tendance qui se confirme dans plusieurs départements concernés. Mais attention, les confinement à répétition ont entraîné une nette baisse de la circulation l’année dernière. Il faudra donc attendre les chiffres de 2021 pour avoir une idée plus juste des effets du retour au 90 km/h. T F1 | Reportage S. Chevallereau, S. Agi, L. Merlier