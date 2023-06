Vitesse sur autoroute : les mauvaises habitudes des Français

Pour évaluer les comportements au volant, nous passons un péage et entrons sur l’A10, une autoroute à trois voies, empruntée par plus de 50 000 voitures par jour. Le premier test que nous avons fait, c’est de se caler au milieu de l’autoroute à 130 kilomètres heure. C’est la vitesse maximum autorisée. Très rapidement, on s’aperçoit que l’on est doublé par la gauche par de nombreuses voitures. Parfois, elles roulent à plus de 150 kilomètres heure. Selon une étude de la Sanef, la moitié des véhicules roulent en excès de vitesse. Sur la voie de gauche, la moyenne enregistrée est de 137 kilomètres heure, des vitesses excessives assumées par de nombreux automobilistes. Des vitesses moyennes élevées, jamais constatées par les sociétés d’autoroutes, qui ne comprennent pas cette tendance. L’autre mauvaise habitude, c’est de rester sur la voie du milieu. C’est interdit par le Code de la route, pourtant, cela concerne une voiture sur trois. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Rousset, M. Kherraji