Vitesse sur les routes : un nouveau radar mobile et autonome

Aujourd'hui, mardi, il est à la sortie de Beaune, mais demain, vous le retrouverez peut-être 500 mètres plus loin. Ce radar dernière génération est mobile et autonome grâce à des batteries. Ce type d'appareil devait protéger uniquement les zones de travaux, le voilà désormais sur toutes les routes. Et rien ne lui échappe. Grâce à une technologie laser, il peut contrôler votre vitesse jusqu'à 75 mètres de distance, sur les quatre voies, en même temps, et le tout, dans les deux sens. Il est aussi capable de différencier les poids lourds des voitures et de se déclencher en fonction des limitations de vitesse propres à chaque véhicule. C'est le seul radar qui fonctionne dans les virages, mais l'objectif est d'abord de sécuriser les grandes lignes droites. Aujourd'hui, près de 250 radars comme celui-ci sont installés au bord des routes françaises. Chacun d'entre eux coûte en moyenne 70 000 euros.