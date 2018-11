Viticulture : les additifs retrouvés dans le vin

Les étiquettes sur les bouteilles de vin apprennent peu de choses aux consommateurs. En effet, l'information sur ce breuvage n'est soumise à aucune réglementation. Or, à part la présence de sulfites et le degré d'alcool, des analyses montrent que cette liqueur peut contenir des résidus de certains produits chimiques autorisés en viticulture conventionnelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.