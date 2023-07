Vitriers, serruriers... Réparer au plus vite

Les vitriers de la Miroiterie du Rhône s'affairent à changer des vitres sans perdre de temps, car l'agenda est très serré. Cela prend plusieurs heures. Il leur reste une dizaine de chantiers à finir. Il faut être efficace, car les magasins vandalisés sont nombreux dans le centre-ville de Lyon. En conséquence, Thomas Allini, vitirier-serrurier de la société APF, est sollicité en permanence. Entre deux rendez-vous, il intervient dans une épicerie, prise pour cible par les émeutiers samedi soir. Rideaux, vitrines, serrures... Tout est à réparer. Cela prend du temps. II est obligé de faire des heures supplémentaires. Son carnet de commandes est bien rempli. Olivier Dumaine, Dumaine miroiterie & Menuiserie aluminium, a deux fois plus de clients ces derniers jours. Tous l'appellent pour poser des panneaux de bois pour protéger leurs enseignes. "Il y a la moitié de notre travail au moins. Ce n'est pas notre métier usuel de faire ça en ce moment. On verra bien après", confie le menuisier. Il y a aussi le nettoyage. À Metz, de nombreuses voitures ont été brûlées. Denis Lutolf est dépanneur. Il a dû travailler tout le week-end, et même une soirée pour les évacuer. Ça ne lui est pas arrivé depuis dix ans. En une semaine, il a retiré 25 voitures de la voirie. Mais le travail n'est pas fini. Il faut encore contacter tous les propriétaires, qui pour beaucoup ne savent pas que leur voiture a été incendiée. TF1 | Reportage S. Prez, É. Nappi, G. Gruber