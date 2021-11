Vive émotion à Montauban après la mort d'un ancien militaire

L'agression a eu lieu sur un parking. Emmanuel Cueff, 49 ans, sortait d’un bar-restaurant avec son épouse lorsqu'il a été pris à partie par un groupe de personnes. Selon sa compagne, un individu lui a donné un coup de poing et un coup de pied. Emmanuel Cueff chute lourdement au sol, sa tête aurait heurté un trottoir. En état de mort cérébrale, l'homme est décédé dimanche. Les circonstances de cette altercation sont encore floues. Selon le patron du restaurant, le couple n’est resté qu’une quinzaine de minutes dans l'établissement. Des témoins évoquent une première dispute à l'intérieur. Les investigations se poursuivent. Le parking n'est pas équipé de caméras de surveillance. Mais le procureur nous a confié qu'il y avait énormément d'informations à analyser. À Montauban, les habitants sont émus : “On n’a pas les mots, ce genre de choses, c'est terrible”. “C'est la société qui devient comme ça, il y a trop de violence”. Emmanuel Cueff était un ancien militaire du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Il a combattu en Afrique et dans les Balkans. Ses proches ont créé une cagnotte en ligne pour soutenir sa femme et ses deux enfants. Le SRPJ de Toulouse s'est saisi de l'affaire. L'agresseur, lui, est toujours en fuite.