Vivre la nuit polaire en Norvège

Les Norvégiens, sont-ils vraiment comme nous ? Nager tranquillement dans une eau à 4° C, entre deux saunas, en plein après-midi, car oui, à Tromso, en ce moment-là, il est quinze heures. Faire quelque chose pour secouer le corps, ça aide à ne pas déprimer, car une journée pendant la nuit polaire, tout au nord de la Norvège, ressemble à une journée avec juste quelques heures de clarté, de 9 h à 14 h. Qui dit nuit polaire, ne dit pas obscurité. La preuve, notre équipe est au cap le plus au nord du continent européen. Puis sur les lieux, au bout d’un fjord, deux ambiances bien différentes, mais toujours la même heure. Et cela ne pose pas de problème aux habitants, bien au contraire. Une ambiance chaleureuse qui a même un nom en norvégien. C’est la saison du cappuccino, du tricot, des instants familiaux. Les Norvégiens adaptent leur emploi du temps, rentrent rarement après 15 h, du travail, comme de l’école. Sarah Cuynet, habitante de Kvaløya, et sa famille, se sont installées il y a cinq ans, ils arrivaient de Marseille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, F. Le Goïc