Vivre sous l’eau pour mieux explorer le monde sous-marin

Vivre sous un dôme pour mieux observer et mieux comprendre les fonds marins. Un projet exceptionnel dans les profondeurs de la Polynésie française, qui réunit certains des meilleurs plongeurs du monde. Trois expéditions ont déjà été réalisées pour découvrir cet environnement très fragile. À l'origine de cette idée, un couple hors du commun, que notre équipe a pu rencontrer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.