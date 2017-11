Vladimir Poutine a rencontré Bachar al-Assad à Sotchi

Vladimir Poutine et Bachar al-Assad se sont donné une brève accolade ce mardi 21 novembre 2017, alors que le président russe recevait son homologue syrien dans sa résidence à Sotchi (Russie). Lors d'un entretien lundi soir, le maître du Kremlin a félicité son homologue syrien pour ses résultats dans la lutte contre le terrorisme. Notons que Moscou a apporté depuis plusieurs années une aide militaire décisive au régime syrien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.