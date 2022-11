Vladimir Poutine courtise les mères de soldats

Sur la vidéo en tête de cet article, cette mère de soldat russe appelle à l'aide et interpelle directement Vladimir Poutine. Depuis plusieurs semaines, dans tout le pays, des femmes inondent les réseaux sociaux de messages sur les conditions de vie de leurs fils ou de leurs maris envoyés au front. Leur colère n'a pas tardé à faire réagir le Kremlin. Vladimir Poutine a rencontré des mères de soldats lors d'une réunion télévisée vendredi après-midi. C'est une première depuis le début de la guerre. "J'ai pu parler directement avec certains soldats au téléphone. Lorsque j'ai discuté avec eux, j'ai été surpris par leur bon état d'esprit". Le président russe veut rassurer. Il sait combien le sujet est sensible. Le comité des mères de soldats est l'une des organisations les plus influentes du pays. Pour Nicolas Tenzer, directeur de "Desk Russie", enseignant à Sciences Po, "il est clair que les mères de soldat, c'est un élément majeur, parce que c'est un élément qui crée évidemment une émotion dans la société. Pourquoi est-ce que ces enfants russes meurent ? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification". À la suite de cette rencontre, Vladimir Poutine a annoncé que le ministère de la Défense allait régler le problème des équipements. Depuis l'annonce de la mobilisation en septembre, plus de 300 000 Russes ont été envoyés combattre en Ukraine. TF1 | Reportage L. Merlier, J.Y Chamblay