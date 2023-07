Vlieland : l'île sauvage des Pays-Bas

Vlieland est sans aucun doute la plus naturelle des îles de Wadden. Les voitures y sont limitées et les vélos sont partout. Pour y accéder, il faut prendre un ferry. Klaas Van Randen en est le capitaine. C'est un enfant de Vlieland. Il connaît son île par cœur. L'île n'a qu'une seule ville et une seule rue commerçante. Toute l'année, 1 200 personnes vivent ici. Anke Bruin-Kommerij est parmi elles, elle est garde forestière et connaît beaucoup de monde. Elle n'a pas grandi sur l'île, mais a choisi d'y vivre après une rencontre qui a marqué sa vie, il y a quarante ans. Une immense étendue naturelle protégée est son bureau. L'endroit est choisi par les oiseaux, 300 espèces s'arrêtent sur l'île chaque année comme des canards de montagne ou des oies. Toute une moitié de l'île est interdite aux visiteurs. Elle est réservée à l'armée pour des entraînements. Le seul moyen d'y aller est un ancien camion militaire transformé en navette. L'autre moitié de l'île est une zone désertique de 24 kilomètres carrés. Ici, le sable inonde le paysage. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette