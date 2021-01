Vœux présidentiels : ce qu'il faut retenir

La principale annonce d'Emmanuel Macron lors de la présentation des vœux présidentiels concerne la campagne de vaccination. Le chef de l'État a déclaré qu'il ne laisserait pas "une lenteur injustifiée s'installer". Par ailleurs, le ministre de la Santé a indiqué que les soignants âgés de 50 ans et plus pourront se faire vacciner. Dans quelques semaines, les premiers centres de vaccination en ville seront installés. Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a aussi salué le parcours de Français comme la footballeuse Wendie Renard et le petit Lucas Leduc. Contactée par nos équipes, la défenseure de l'équipe de France de football a déclaré que les mots du président de la République sur ces citoyens est "une bonne note" pour terminer cette "année un peu compliqué pour tout le monde". Pour sa part, le petit garçon de 11 ans qui avait offert sa tablette numérique aux pensionnaires d'un Ehpad, se dit "un peu surpris et content" d'avoir été félicité par Emmanuel Macron pour sa bonne action. Lucas Leduc a confié qu'il ne croyait pas que son geste allait prendre autant d'ampleur.