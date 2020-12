Voici à quoi ressemble une bûche de Noël à 250 euros

À Noël, il y a une tradition incontournable, celle de la bûche qui se déguste sans modération. En général, on préfère un gâteau plus facile à manger. Et cette année, quelle bûche allez-vous choisir ? Au chocolat, avec des marrons ou à la vanille, la bûche est élue dessert préféré des Français. Pierre Hermé travaille ses créations pendant de longs mois. Il assemble, compose ses bûches de Noël comme un artiste. Cela commence par des dessins et la mise en scène de l'architecture du goût. "J'imagine le scénario du goût dans ma tête. Et à partir de là, j'essaie de mettre en musique", a-t-il confié. Cette année, le chef pâtissier a associé du chocolat avec une note acidulée à une compote et du poivre de cassis. Fabriquée en série limitée, cette bûche d'exception pour douze personnes, avec sa cloche chocolatée, se vend 250 euros. Pour un prix plus accessible, direction les supermarchés. Vendues entre 12 euros et 15 euros, les bûches sont aussi faites maison chez Carrefour et c'est plus inattendu. Chocolat, poire, caramel... Oubliez le régime, les saveurs sont sucrées et réconfortantes. Douze sortes de bûches pâtissières sont vendues cette année.