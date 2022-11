Voici à quoi ressemblera le sport de demain

D'ici quelques années, regarder un match de foot sera une expérience très différente. Vous pourrez en quelque sorte, vous téléporter directement dans le stade, mais sans quitter votre canapé, grâce à un casque de réalité virtuelle. Tout en étant complètement immergé par l'ambiance du match, il sera possible d'accéder aux statistiques de la rencontre ou encore suivre les performances d'un joueur en particulier. Plus tard, on pourra même suivre le match depuis le point de vue de son joueur préféré. Le tout filmé en direct, grâce à des mini caméras intégrées directement sur les maillots des joueurs. Du côté des joueurs, ces innovations devraient profiter à l'avenir, tout aussi bien aux joueurs professionnels qu'aux joueurs amateurs. En enfilant des lunettes de réalité augmentée, les joueurs pourront voir s'afficher des informations, directement dans leur champ de vision. Elles seront utiles par exemple, pour performer les coups francs. Les joueurs pourront aussi affronter des hologrammes, des simulations intelligentes qui imitent le style de jeu de leurs adversaires. C'est une façon, à terme, de rendre plus accessible des entraînements sur mesure, digne du plus haut niveau. TF1 | Reportage Y. Khezzar, C. Aragona, O. Stammbach