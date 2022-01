Voici le champion de France des radars

Le champion des radars français se trouve sur l'autoroute A 8 entre Nice et Cagnes-sur-Mer où la vitesse est limitée à 90 km/h. En 2020, il a flashé près de 170 000 fois, soit 465 infractions par jour. Ceux du Bourget en Seine-Saint-Denis et de Floirac en Gironde complètent ce podium. Mais combien rapportent-ils ? Prenons l'exemple d'un automobiliste flashé à 97 km/h au lieu de 90 sur l'autoroute à Cagnes-sur-Mer. L'amende forfaitaire est de 68 euros. Résultat : ce radar rapporterait 11,5 millions d’euros. Le radar numéro un en France a pourtant moins flashé 2020 qu'en 2019. Une baisse de 17% des infractions relevées. Les automobilistes auraient-ils levé le pied ? Pas sûr. Avec les confinements, les couvre-feux et le télétravail, ils étaient surtout beaucoup moins nombreux sur la route. Conséquence au niveau national : des recettes en baisse de 25%. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard, L. Berbedj