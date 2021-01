Voici les chansons qui rendent heureux selon la science

Douche glacée, céréales remuées quatorze fois, chacun ses petits rituels du matin. Beaucoup lancent l'application Musique dès leur réveil. En moyenne, les Français écoutent quinze heures de chanson chaque semaine. Mais quelle mélodie parvient à vous tirer du lit avec le sourire ? "La danse du matin", "Les démons de minuit"... Ces mélodies nous rendent heureux. Un chercheur en neurosciences néerlandais aurait trouvé trois raisons qui expliquent cela : des paroles positives, un tempo de 150 battements par minute et des notes en tonalité majeure. Le scientifique a même avancé un classement des mélodies qui font du bien. Le titre "Good Vibrations" des The Beach Boys occupe la troisième place, "Dancing Queen" d'Abba est à la deuxième position. La première position, elle, est attribuée à la chanson "Don't Stop Me Now" de Queen. Écouter de la musique, c'est bien. Chanter en même temps, c'est mieux. "On va pouvoir exprimer des émotions qui n'auraient pas suffisamment de mots pour les décrire", explique Nicolas Luciani, coach vocal et compositeur. "Chantez, chantez, chantez, criez... Exprimez-vous surtout", poursuit-il.