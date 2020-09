Voici les nouveaux beaux-pères !

Ils sont près de 600 000 en France. Les beaux-pères s'occupent parfois à plein temps des enfants de leur conjointe. Se faire une place dans une famille déjà construite n'est pas toujours facile. Cela l'est encore moins d'un point de vue légal, puisque le statut de beau-père n'existe pas vraiment aux yeux de la loi. Nous avons rencontré deux de ces hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.