Voiries mal entretenues : quels recours en cas d'accident ?

La vie de ce cycliste a changé il y a quatre ans, à cause d'un accident a priori banal. Son genou droit a percuté un poteau en acier. Selon lui, l'obstacle était impossible à voir de nuit. Les conséquences sont graves. "Je me suis fracturé la rotule, dont j'ai été arrêté pendant plusieurs mois, j'ai été opéré", raconte Marc de Stoppani. Handicapé durant deux ans, il a dû arrêter son activité de commerçant. Pour ce préjudice, Marc a obtenu 54 000 euros de la mairie de Paris. Une somme qu'il estime tout à fait justifiée. "Là, on se retrouve avec un pieu en métal à hauteur de bassin en plein dans la circulation. Est-ce que les personnes qui s'occupent de la voirie sont conscientes de la fragilité du cycliste ?", explique-t-il. Le poteau a depuis été retiré. En 2022, la mairie de Paris a dû indemniser 437 piétons, cyclistes et conducteurs pour un coût total de deux millions d'euros. Toutes les communes sont concernées, car il y a partout en France des nids-de-poule ou des travaux sécurisés. Les sommes demandées vont de 70 euros pour des vêtements abîmés à 150 000 euros pour des dépenses de santé importantes. TF1 | Reportage B. Christal, C. Nieulac, R. Cassan