Voiture à 100 euros par mois : a-t-elle changé leur quotidien ?

Pascal ne jurait que par le diesel, mais depuis un mois, le voilà au volant d'un véhicule électrique flambant neuf. Il fait partie des heureux élus à bénéficier du leasing social, une location à 158 euros par mois, assurance comprise. Pascal doit aussi payer le prix de l'électricité, bien moins que ces 250 euros d'essence qu'il dépensait avant. Grâce au leasing social, le couple n'utilise presque plus leur vieux véhicule diesel. "La voiture qu'on utilisait jusque-là, elle a 250 milles kilomètres, c'était le bon moment pour nous de redémarrer à neuf finalement..." D'après la conjointe de Pascal. Comme eux, 50 milles foyers vont bénéficier cette année d'une voiture électrique à moindre coût. Un succès pour les constructeurs français qui ont fourni la majorité des véhicules. Ils ne s'en cachent pas, ils veulent attirer des nouveaux clients fidèles à l'électrique. Le leasing social est un succès, mais l'état a dû le suspendre, beaucoup de demandes et un budget largement dépassé. Au total, 650 millions d'euros, considérables mais pas dissuasifs, l’état a prévu de relancer le dispositif l'année prochaine. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. Madronet