La voiture à hydrogène pourrait-elle concurrencer la voiture électrique ?

La technologie est au point mais la logistique n'est pas encore assez développée. La voiture à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau, n'émet aucun son, ni aucune vibration. Par rapport à la voiture électrique, elle bénéficie d'une autonomie nettement supérieure et se recharge surtout beaucoup plus vite. Mais deux freins subsistent encore, le prix de la pile à combustible et le manque d'infrastructures pour les recharger.