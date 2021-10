Voiture : comment faire baisser la facture ?

Au volant de sa voiture, ce retraité parcourt en moyenne 30 kilomètres par jour. Habitant à la campagne, il l'utilise pour à peu près tous ses déplacements, et le budget alloué à son véhicule s'en ressent. Alors, quand son rétroviseur s'est cassé il y a une semaine, il a tout fait pour économiser quelques euros sur cette réparation. Pour cela, il s'est rendu dans une casse automobile. Si beaucoup y voient un simple tas de ferraille, lui, il voit l'occasion de faire une bonne affaire comparée aux prix pratiqués chez un garagiste. Mais il devra changer lui-même son rétroviseur. Cette femme préfère faire appel un garagiste. Pas n'importe lequel, mais un indépendant. Après plusieurs révisions chez son concessionnaire, elle s'est rendu compte qu'un indépendant lui coûtait deux fois moins cher, avec en plus la possibilité de payer en plusieurs fois. Pour faire des économies, certains voient à plus long terme. Cet autre automobiliste a troqué son ancienne voiture essence contre une électrique flambant neuve. S'il a longtemps hésité, les subventions de l'État ont fini par le convaincre. Côté plein, là où il dépensait une centaine d'euros par mois, il ne dépense plus un centime. Une subvention de la région finance pour l'instant l'électricité de sa voiture.