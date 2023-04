Voiture électrique à 100 euros par mois : est-ce possible ?

Une voiture électrique à 100 euros par mois, selon nos informations, le gouvernement souhaite que la moitié des ménages français puissent progressivement en bénéficier, pour une location d’une voiture neuve ou d’occasion fabriquée en France ou en Europe. Mais justement, à ce prix-là, quelle voiture ? Il y a de fortes chances qu’à ce prix-là, les voitures éligibles soient des petites citadines. Aujourd’hui, il est d’ailleurs possible de trouver des locations très proches de ces 100 euros, 118 exactement, pour des Renault Zoé, mais uniquement d’occasion. Mais attention, le contrat prévoit 7 500 kilomètres annuels. Pour une automobiliste que nous avons interviewée, ce ne serait pas un problème. Pour des voitures neuves, avec plus de 400 kilomètres d’autonomie, là, le prix s’envole : 273 euros par mois, 395 euros parfois et avec, très souvent, un premier loyer de plusieurs milliers d’euros. La mesure du gouvernement ne concernera pas les voitures électriques fabriquées en Chine, les moins chères du marché aujourd’hui. L’État devra donc subventionner très fortement les voitures électriques pour atteindre ce prix symbolique de 100 euros par mois. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Petit, J. Corbillon