Voiture électrique à 100 euros par mois : pour qui ?

La Peugeot e-208 est la voiture électrique la plus vendue en France en 2022. Son prix est de 34 000 euros, un tarif dissuasif pour beaucoup d'automobilistes. Il n'y a pas beaucoup de voitures d'occasion électriques. Alors, certains attendent le bon moment. C'est peut-être pour bientôt, car la location d'une voiture électrique pour 100 euros par mois arrive. Pas de date officielle, mais les conditions pour en bénéficier s'affinent. Pour un célibataire, il faudrait gagner moins de 1 314 euros net par mois, pour un couple avec deux enfants, 3 941 euros. Dix millions de foyers fiscaux seraient concernés. Quels véhicules sont mis à la location ? Priorité aux marques françaises, Renault avec la R5 ou la Zoe, Citroën pour le modèle e-C3. Les marques étrangères pourront-elles en bénéficier ? Ce n'est pas sûr. Le constructeur chinois, MG Motor, connu pour ses voitures électriques peu chères, a pris les devants. La marque propose une voiture en location longue durée sur deux ans pour 99 euros par mois. L'offre est réservée aux revenus les plus modestes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Baqué, J.F. Drouillet