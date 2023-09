Voiture électrique à 100 euros par mois : sous quelles conditions ?

Se payer une voiture électrique à seulement 99 euros par mois, c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, seulement quelques modèles existent. Dans quelques mois, le gouvernement devrait étendre le nombre de véhicules, notamment aux voitures françaises. Un dispositif toujours à partir de 100 euros par mois pour un petit modèle électrique, une citadine par exemple. Les pré-réservations débuteront fin novembre, sous condition de revenus qui n'ont pas encore été arbitrés. Les premières livraisons de véhicules sont prévues en 2024. Quels modèles seront concernés ? Pas encore de liste officielle, mais uniquement des véhicules neufs dans un premier temps. Ils devront être produits en France et en Europe. Selon nos informations, deux modèles seraient concernés : la Citroën eC3, fabriquée en Slovaquie et la Renault Twingo E-Tech, fabriquée en Slovénie. Aujourd'hui, le prix moyen pour un leasing en voiture électrique est entre 200 et 300 euros par mois, loin des 100 euros minimum promis. L'État devrait proposer des aides pour atteindre ce prix minimum. Les véhicules devront aussi répondre à des critères environnementaux, similaires à ceux du bonus écologique. TF1 | Reportage L. Cloix, T. Valvat, M. Desmoulins