Voiture électrique : gare à cette nouvelle escroquerie à la borne de recharge

Le mois dernier, les automobilistes branchés sur une borne de recharge de la commune de Lorris (Loiret) ont perdu plusieurs dizaines d’euros. Impossible de payer avec une carte d’abonnement, seulement via un QR code, mais des escrocs l'ont falsifié. Lorsque l’utilisateur scanne le QR code, il est renvoyé sur une page internet. Il doit entrer ses coordonnées bancaires pour déclencher la recharge, mais les délinquants récupèrent ses données, lui prélève de l’argent, et la voiture n’est pas rechargée. C'est un des automobilistes lésés qui a déposé plainte. Depuis, le faux QR code a été retiré et la borne a été remise en service, sous haute surveillance. En plus des caméras, la police multiplie les rondes. Cette nouvelle arnaque a de quoi étonner les clients. Depuis quelques années, les escrocs profitent de l’essor des QR code pour multiplier les escroqueries, à commencer par des faux avis de contraventions, dénoncés par les gendarmes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, R. Le Cornec, O. Cresta