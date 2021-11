Voiture électrique : le casse-tête de la recharge dans les copropriétés

Cela fait dix ans que la copropriétaire que nous avons rencontrée souhaite faire installer des bornes de recharge de voitures électriques dans les parkings de sa résidence à Reims. Mais le devis est salé : 23 000 euros rien que pour raccorder l'électricité de 80 garages. Bien trop chère, la proposition a été refusée en assemblée de copropriétaires. "Je me mets à la place des gens qui ont encore un crédit sur leur appartement. On vient d'avoir un ravalement de façades avec isolation thermique, c'est des frais plus plus. Donc les gens freinent des quatre fers", explique Valérie Gras, membre du conseil syndical - copropriété Les Sources à Reims. Un propriétaire de deux garages a justement voté contre. "J'ai 84 ans, je viens de changer ma voiture, j'ai acheté un moteur thermique. J'espère bien la garder dix ans. Pour moi, ça n'aurait aucune utilité", indique Guy Simonnard, copropriétaire - résidence Les Sources. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.