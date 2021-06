Voiture électrique : les Hauts-de-France, nouvelle région des batteries

L'une des plus grosses usines de batterie en France verra le jour dans un an sur le site de l'usine Renault à Douai. Elle équipera la gamme électrique du constructeur français. Une très bonne nouvelle pour les salariés. La future fabrique de batterie alimentera le site de Douai dédiée à la production de la Mégane électrique, puis de la prochaine R5. Elle approvisionnera également Maubeuge, d'où sortiront les Kangoo électriques ainsi que Ruitz, spécialisée dans les composants. Au total, d'ici 2025, 700 emplois seront créés par Renault et un millier par le fabricant de batterie, sans compter les emplois indirects qui pourraient être très nombreux. Alexandre Herant dirige une PME spécialisé dans les bornes de recharge rapide. Son espoir, faire partie des fournisseurs de Renault qui va devoir s'équiper en borne pour ses clients. Ses atouts, il est seulement à 800 mètres de l'usine et il produit 100% français. "Si aujourd'hui Renault décidait de travailler avec nous, on pourrait largement envisager de passer à 110 ou 120 personnes. Donc, une évolution de 50%", explique le directeur commercial du groupe DBT. Au-delà des équipementiers et des sous-traitants, c'est l'ensemble du bassin d'emplois qui s'attend à des retombés positifs. L'agence Toma Interim à Douai, par exemple, est déjà à l'affût. "Nous, on va plutôt être concerné sur des profils techniques liés à du profil industriel, d'atelier, d'assemblage en usine, mais aussi de profil de montage ou de maintenabilité en maintenance par exemple", indique son responsable régional, Sébastien Jacqmart. Mille sept cents emplois directs et des centaines d'autres indirects seront créés sur l'ensemble de la région dans les 4 ans à venir.