Voiture électrique : l'objectif des 100 000 bornes d'ici fin 2021 pourra-t-il être atteint ?

Notre équipe a roulé au volant de la voiture électrique la plus vendue en Europe sur l'autoroute A4 à l'est de Paris. Elle affiche plus de 300 km d'autonomie. Mais à 130 à l'heure, la batterie se vide très vite, indispensable de pouvoir se charger. Entre Paris et Reims, il n'y a plus de solution pour recharger sa voiture. La borne ultra-rapide a totalement disparu. Une nouvelle zone blanche qui handicape les habitués de ce type de borne installé sur tout le territoire il y a six ans par une filiale d'EDF. Izivia compte 5 000 bornes en cours d'installation, et une trentaine d'autres entreprises en déploient dans tout l'Hexagone.. L'objectif des 100 000 pourra-t-il être atteint ? Réponse à Strasbourg. La ville est malheureusement devenue un cimetière de bornes de recharge publique. Sur place, une entreprise référence l'état de toutes les bornes en France et en Europe. Selon Yoann Nussbaumer, fondateur et président de Chargemap, 20% des 30 000 bornes seraient hors service. Mais il y aurait un autre problème de statistique. Notre pays aurait 30 000 bornes de recharge, mais certaines comptent pour deux, alors qu'elles ne peuvent charger qu'une seule voiture à la fois. Impossible donc de connaître le nombre réel de bornes dans l'Hexagone. Seule certitude, nous sommes en retard par rapport à certains de nos voisins européens comme les Pays-Bas, numéro un des bornes publiques en Europe. Dans ce pays, quinze fois plus petit que la France, il y a une borne pour quatre véhicules électriques. Ce n'est pas un hasard si le leader mondial de la fabrication des bornes de recharge s'y est installé. Les Pays-Bas s'y sont pris il y a dix ans déjà. Dans l'Hexagone, selon une récente étude, il faudra plutôt attendre 2024 ou 2025 pour atteindre les 100 000 bornes de recharge accessibles au public.