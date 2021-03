Voiture électrique : on a testé la Dacia Spring, modèle le moins cher du marché

La Dacia Spring coûte 12 400 euros, prime écologique déduite. Les précommandes seront ouvertes dès ce week-end pour des premières livraisons en septembre. "Aujourd'hui, on peut vraiment proposer une offre qu'on n'a jamais vue sur le marché. Et finalement, l'électrique pourrait enfin devenir populaire au sens propre du terme", a déclaré Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations de la marque Dacia & Lada. Mais à ce prix-là, vous achetez quoi ? Pour le savoir, nous avons fait appel à Sylvain Reisser, journaliste spécialisé en automobile. Ses premières impressions sont plutôt bonnes. "C'est très basique, très simple, mais il y a quand même un GPS, les vitres électriques, six airbags. Il y a tout d'une voiture moderne. On en a pour son argent", a-t-il estimé. Qu'en est-il sur la route ? En ville, la conduite est souple et silencieuse. Mais en arrivant sur l'autoroute, le moteur souffre. La vitesse maximale de la Spring est de 125 km/h. Pour la puissance, mieux vaut donc rester sur un modèle essence. Quant à l'autonomie, elle est assez limitée. Toutefois, la bonne nouvelle est que la voiture ne se recharge pas uniquement sur les bornes payantes. Vous pouvez le faire à la maison sur une prise ordinaire. Il vous faudra cependant patienter 14 heures pour que la batterie soit entièrement rechargée.