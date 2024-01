Voiture électrique, SUV : pourquoi les ventes carburent

Les voitures neuves ont beau être de plus en plus chères, 35 118 euros en moyenne, avec des prix de ventes en hausse de 8% en un an, elles portent le marché de l'auto vers le haut. Les modèles plus volumineux séduisent, comme les SUV, mais aussi des Berlines électriques, sans oublier certaines citadines, comme la Clio 5. Cette dernière est la voiture la plus vendue de l'an dernier avec près de 100 000 ventes. Les voitures sont plus chères, quelle que soit leur motorisation. Comptez en moyenne, 10% d'augmentation point un diesel, 8% pour les essences et 7% pour une hybride. Les voitures électriques ont battu des records l'an dernier, avec près de 300 000 ventes, mais leur coût est encore un frein à l'achat. Est-ce que leur prix a une chance de baisser en 2024 ? La réponse est oui. Le but pour les constructeurs européen est de pouvoir baisser les prix des électriques pour les rendre plus accessibles. Mais avec la baisse du nombre de modèles électriques éligibles aux bonus, certains candidats à l'achat pourraient encore retarder leur projet. TF1 | Reportage J. Roux, F. Moncelle, R. Roiné