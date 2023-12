Voiture électrique : vraiment 100 euros par mois ?

Comptez 100 euros par mois pour rouler en voiture électrique, y croyez-vous vraiment ? Certains sont dans l'inquiétude et se demandent ce que cela va couter à la fin. Ce ne sera, en effet, pas si simple. Ce contrat très avantageux n'inclura pas l'entretien du véhicule. Et cela reviendrait à huit euros par mois en moyenne. Selon Jacques Alvergnas, gérant d'Alvergans Automobiles, il peut également y avoir des frais de remise en état à la fin des trois ans de location. Par ailleurs, l'assurance automobile, elle non plus, n'est pas comprise. Et son montant n'est pas toujours anecdotique. Pour un modèle de voiture électrique proposé à 89 euros par mois, les conducteurs expérimentés payeront moins de 30 euros, les jeunes automobilistes plus de 60 euros. En revanche, pour un tout jeune détenteur de permis, ce sera plus de 130 euros. "Si on n'est pas un profil qui va etre très expérimenté au volant, très clairement, le cout de l'assurance va pouvoir être, peut-être, plus cher que le cout du leasing social. Et cela pourrait être un frein pour le dispositif.", précise Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com. Alors, pour certains, l'opération n'est plus si avantageuse. Entretien, remise en état, assurance... Au total, les ménages les plus modestes devront débourser bien plus que les 100 euros annoncés. Selon nos calculs, cela leur coutera 177 euros par mois, en moyenne. TF1 | Reportage V. Dépret, R. Roiné, M. Laurent