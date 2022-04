Voiture : est-ce moins cher d'acheter ou de s'abonner ?

Si vous avez l'habitude d'acheter votre voiture à crédit pour en être propriétaire, ce père de famille a choisi une autre solution. Il loue cette voiture flambant neuve en déboursant 180 euros par mois. L'entretien et l'assistance en cas de panne sont compris. Cette formule, selon lui, est avantageuse par rapport à un achat. Il n'y a pas de problème de revente. Mais à la restitution, la moindre éraflure pourra coûter cher. Les concessions sont très vigilantes. En fin de contrat, on peut être assujetti à faire un constat du véhicule qui amène à des frais de remise en état. Alors, s'abonner est-il vraiment intéressant par rapport à un crédit classique ? Franck, lui, vient aussi de recevoir son véhicule. Il la loue 189 euros par mois pendant un an. Il n'avait pas d'apport. Et il a fait ses calculs. S'il avait acheté ce modèle neuf ou d'occasion, son crédit aurait été beaucoup plus élevé. Mais il reste une contrainte de taille. Il ne devra pas parcourir plus de 1 500 km par mois, sous peine de pénalité qui vaut dix centimes par kilomètre au-delà du forfait. Ces formules d'abonnement vont de trois à dix-huit mois. Plus la durée de la location est courte, plus la mensualité est élevée. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Forcade, É. Berra