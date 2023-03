Voiture : faire du neuf avec du vieux

Quand votre vieille voiture passe à la casse, dans le meilleur des cas, seulement 20% du plastique est recyclé. On en retrouve dans les sièges, les tapis de sol, et un peu partout sur des pièces cachées situées sous le capot et dans la carrosserie. Cela devrait bientôt changer. Avant la fin de cette année, 30% des pièces de voiture devront provenir de matériaux recyclés. La partie n’est pas gagnée. On dispose de la matière première, des carcasses de voiture broyées, puis mélangées avec du plastique issu des ordures ménagères : tubes, bouteilles, emballages. Depuis une vingtaine d’années, les industriels travaillent sur la transformation du plastique. Mais le plastique recyclé ne peut pas être utilisé pour les pièces qui engagent la sécurité du véhicule. Pour l'esthétique, il y a aussi encore des progrès à faire. Comme nous l'explique un industriel des Hauts-de-France, il a essayé de produire des pare-soleil en matériaux recyclés. Malheureusement, il a fallu arrêter la production, car les pièces se déformaient ou cassaient. TF1 | Reportage P. Ninine, T. Marquez, M. Kouho