Voiture : hausse des vols de pièces détachées

De l'avant des voitures, il ne reste rien, ou presque. Elles ne sont pas en réparation. Dans la Creuse, les clients d'un garagiste ont retrouvé leurs voitures, telles qu'elles, sans capot et sans de nombreuses pièces détachées. Les voleurs n'ont pas choisi les pièces au hasard. Des pièces qui sont onéreuses. En France, les vols de pièces détachées ont augmenté de 30% l'an dernier. C'est encore plus dans certains départements ruraux, comme la Nièvre, la Haute-Marne et le Haut-Rhin, où le nombre de vols a doublé. Comment l'expliquer ? Les constructeurs automobiles souffrent d'une pénurie de matières premières. Les pièces détachées deviennent plus rares et surtout plus chères. Un garagiste a notamment vu les prix des rétroviseurs s'envoler. Des pièces devenues précieuses, pour lesquelles, les voleurs sont prêts à tout, même à renverser une voiture afin de lui voler son pot d'échappement. Les voleurs n'ont aucun mal à vendre leurs stocks. D'occasion, ces pièces coûtent 50 à 80% moins chers que les neuves. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Paredes, E. Sarre