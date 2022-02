Voiture hybride et électrique : comment l'acheter moins chère ?

Vous voulez rouler plus propre, mais que choisir entre électrique et hybride ? À quel prix et quelles aides ? Commençons par les véhicules neufs. Combien coûte une voiture 100% électrique ? Par exemple, une Renault ZOE neuve coûte 22 000 €, et ce véhicule est l'un des moins chers. Les tarifs sont élevés, mais de nombreuses aides existent. Elles peuvent monter jusqu'à 11 000 €. C'est deux fois plus que pour les hybrides vendus à des prix similaires. Pour les hybrides, les primes ne s'appliquent que pour les modèles rechargeables. Passons maintenant à l'occasion. Électrique ou hybride, vous trouverez des modèles à un peu plus de 10 000 €. Là encore, des aides s'appliquent. Mais au moment de l'achat, pensez à bien faire vérifier l'état de la batterie. Dernière solution pour rouler propre : la conversion. Ce petit boîtier permet de convertir votre voiture thermique en électrique. Mais là encore, attention. Aujourd'hui, les voitures équipées ne peuvent rouler que sur des circuits privés. Mais ces prochaines années, le géant Renault pourrait lancer sa propre usine d'homologation et permettre ainsi à tous les véhicules convertis de rouler sur la voie publique. TF1 | Reportage J. Cressens - C. Moutot