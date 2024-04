Voiture hybride rechargeable : une consommation plus élevée que prévu ?

Pour sa nouvelle voiture, Laurent a choisi une hybride rechargeable, en espérant qu’elle consomme peu d’essence, c’est raté. Et il n’est pas le seul. Autre conducteur, autre modèle, même problème, sa voiture consomme deux fois plus que sur la fiche constructeur. C’est aussi le constat de la Commission européenne. Elle estime qu’en moyenne, les hybrides rechargeables consomment trois fois plus de carburant que ce qui est annoncé. Pour le concessionnaire que nous avons interviewé, ce n’est pas une surprise. En résumé, sur une hybride, il y a un moteur et une batterie. Son autonomie n’est que de 50 kilomètres en moyenne. Ensuite, seule l’essence fait avancer la voiture, et cela consomme beaucoup, à cause du poids de la batterie et du moteur. Autrement dit, au-delà des 50 kilomètres, la facture s’alourdit. Évitez donc les longues routes, ce n’est pas fait pour. Les trois quarts des hybrides rechargeables sont d’ailleurs des voitures de fonction destinées au trajet domicile/travail. En acheter permet tout de même d’éviter le malus. TF1 | Reportage G. Bertrand, B. Delaubert, E. Sarre