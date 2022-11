Voiture : l'occasion plus chère que le neuf

Après des semaines de recherche, un couple a enfin trouvé la voiture qu’il voulait. Il s’agit d’un véhicule d’occasion de 2019. Ils n’ont pas le choix, car pour du neuf, il fallait attendre jusqu’à un an. Et pour les occasions très récentes, elles étaient plus chères. Étonnant ? Pourtant, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Sur une plateforme, environ 12 000 voitures d’occasion sont vendues plus chères que le neuf. Par exemple, une Dacia Sandero de 2021, avec 22 000 kilomètres au compteur, est vendue 16 990 euros, soit 1 400 de plus que le modèle neuf. C’est le prix que certains sont prêts à payer pour acheter une voiture, et pouvoir en profiter immédiatement. Faute de voitures neuves disponibles sur le marché, les véhicules d’occasion sont de plus en plus rares, car tout le monde en cherche, particulier, mais aussi professionnels. Ce qui a pour résultat l’augmentation du prix, 10% de plus en moyenne, chez un concessionnaire. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Alibert, J.Y. Mey