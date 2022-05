Voiture : pourquoi la révision coûte plus cher

Vous le constaterez forcément si vous déposez votre voiture chez le garagiste. La révision coûte plus cher. Quelle est l'ampleur de ces augmentations ? Pour le savoir, nous avons décidé de confier notre voiture chez ce garagiste en région parisienne. Première vérification, le niveau d'huile et la vidange. "On va les facturer à peu près presque une vingtaine d'euros de plus, 80 à 100 euros", a indiqué Kevin Girard, gérant de "DGM Auto". Autre opération à réaliser, le changement du filtre à air, facturé cinq euros de plus qu'il y a six mois, du filtre à huile, plus deux euros et des balais d'essuie-glace endommagés, plus onze euros. Et ça n'est pas fini ! "Ce qui aurait le plus pris, ce serait éventuellement le système de freinage, tout ce qui est disque et plaquette", a révélé le garagiste. Pour changer les plaquettes de frein des roues avant, comptez 5,10 euros de plus. En tout, notre révision nous coûte 46 euros supplémentaires. Pourquoi ? "A l'achat, j'estimerai globalement entre 10 et 20% d'augmentations sur les prix de pièces. Malheureusement, on est obligé de le répercuter entièrement sur le client", a expliqué Kevin Girard. Des pièces plus chères parce que le transport coûte plus cher. Et certains métaux manquent à cause du conflit en Ukraine. Si vous devez faire réviser votre voiture, patience, il y a un mois d'attente pour obtenir un rendez-vous. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, T. Rolnik