Voitures anciennes : une seconde jeunesse électrique !

C'est un mariage de la carpe et du lapin. Mais pour une poignée d'industriels, la fée électricité a tout pour enchanter les belles d'antan. Le 2CV Mehari Club Cassis est le premier à se lancer dès 2020, dans les Bouches-du-Rhône. Ils croient au "retrofit", la conversion en bon français. Rétrofiter, c'est déposer le moteur thermique, la ligne d'échappement, et le réservoir d'essence. Près d'une centaine de kilos est remplacée par une toute nouvelle installation. C'est du sur-mesure, garanti deux ans. Malgré les primes gouvernementales, le projet n'est pas à la portée de tous. L'espoir, c'est de modifier 5 000 unités sur un parc de 100 000 environ, sans compter la petite dernière, la Renault 4L. Elle n'est pas d'un silence absolu, avec une suspension des années 60 et une isolation phonique inexistante. À la place, le plein d'énergie est à trois euros pour une autonomie annoncée de 78 kilomètres. Son bilan carbone est aussi imbattable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Biet