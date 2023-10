Voitures autonomes : la Californie fait marche arrière

Elles avaient fini par faire partie du paysage à San Francisco, à tel point que les piétons ne levaient même plus les yeux de leur téléphone au passage de ces voitures autonomes. Ces taxis transportent des passagers sans qu’aucun conducteur ne soit présent derrière le volant. L’État Californien avait même voté en août pour étendre leur autorisation. Mais ces véhicules ont multiplié les incidents ces derniers mois. L’une d’entre elles, ne s’arrêtait plus et fonce en ralenti sur des pompiers en intervention devant notre caméra. Quatre autres s'étaient retrouvées bloquées sans raison, créant un énorme embouteillage pour rien. Mais ces robots taxis, du constructeur de General Motors, ont surtout été impliqués dans plusieurs accidents. Le dernier en date, il y a trois semaines, a acté la décision des autorités californiennes. Même si ces automobiles sont rarement directement responsables des accidents, elles ne présentent pas assez de garantie, notamment en cas d’imprévu. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon