Voitures brûlées : qui va payer ?

Dans une des dalles de voitures calcinées, empilées les unes sur les autres, Michel et Serge cherchent leur véhicule disparu. Les flammes ont effacé les couleurs des automobiles et parfois les numéros de série aussi. En fouillant dans le coffre, Serge trouve une plaque d’immatriculation encore lisible. C’est bien leur voiture brûlée pendant les émeutes. Il faudra régler à la fourrière 150 euros pour l’enlèvement et le gardiennage du véhicule. Le montant du préjudice total dépend, lui, de leur contrat d’assurance. Si vous êtes assuré en tous risques, vous êtes couvert contre l’incendie. Votre assureur doit vous proposer une indemnisation. Même quatre figures, si vous êtes "un tiers intermédiaire" avec garantie vol et incendie. Mais, si vous êtes assuré au tiers, vous n’êtes pas couvert pour l’incendie. Dans ce cas précis deux recours sont encore possible : la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) qui peut vous verser jusqu’à 4 000 euros, ou tenter des démarches juridiques souvent longues et coûteuses. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Véron, B. Delaubert