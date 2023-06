Voitures chinoises électriques : un bonus injustifié ?

BYD, le géant chinois de l'automobile arrive en France et proposera cinq nouveaux modèles, 100% électriques. Avec quelles aides, pour les acheteurs ? Didier est l'un des tout premiers clients de la marque. Le prix de son SUV électrique est de 46 790 euros. Mais avec la reprise de son ancien véhicule, et le bonus écologique de 5 000 euros, il l'a finalement payé 38 000 euros. Comment fonctionne ce bonus écologique ? C'est tout le problème. Il s'agit d'une subvention française qui peut s'appliquer à des véhicules construits partout dans le monde, chinois et américains par exemple. Les seuls critères qui s'appliquent sont : le prix, jusqu'à 47 000 euros et le poids, moins de 2,4 tonnes. Ce qui interroge certains automobilistes. Le bonus coûte 1,2 milliard d'euros par an. D'après Bercy, 40% de cette somme profite aux usines chinoises. Ainsi, les règles vont-elles changer ? Oui. Pour privilégier les voitures produites en Europe sans enfreindre les règles du commerce, un troisième critère va être ajouté : l'empreinte carbone, ce qui exclurait les modèles produits en chine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Ninine, F. Maillard