Voitures : comment les concessions se réinventent

Ils ont leurs petites habitudes chez ce vendeur. Il est important pour le couple de voir la voiture en vrai. Le contact avec les gens qui vendent et qui vont entretenir leur véhicule est fondamental pour eux. Cette vente en concession sera-t-elle bientôt une scène du passé ? À la tête de cette PME familiale depuis 20 ans, Patrick Perier. L'un des derniers concessionnaires indépendants de Châteauroux, une exception dans un secteur en pleine mutation. Mais pour combien de temps encore ? Car ce modèle de petites structures en centre-ville tend à disparaître au profit des grandes concessions situées en périphérie. Entre 2010 et 2030, on estime que la moitié des points de vente automobiles français aura fermé. La raison est d'abord économique selon l'expert Flavien Neuvy. Pour les constructeurs automobiles, les frais de distribution représentent 1/3 du prix d'une voiture neuve. Alors, pour faire des économies, les marques commencent à développer les ventes sur Internet. En quelques clics, vous choisissez le modèle, les options et le financement. Une petite révolution dans le secteur. Pionnière en France, la marque au lion. Ses ventes en ligne sont encore marginales, mais elle parie sur l'accélération du phénomène. La concession de demain ressemblera à un village automobile où plusieurs marques sont représentées. Après avoir choisi sur Internet, le client prend rendez-vous et vient essayer son véhicule. Une étape encore décisive pour finaliser un achat. Le concessionnaire ne va pas disparaître, mais son rôle sera donc repensé. Moins de commercial, plus de conseils et de services après vente.