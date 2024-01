Voitures connectées : des cibles de choix pour les pirates

Christine Dousset, victime de piratage, a sans doute cru d’abord à une mauvaise blague. Il y a quelques mois, alors qu’elle prend la route, sa voiture électrique Tesla, décide subitement de n’en faire qu’à sa tête. La climatisation tourne à plein régime et vide rapidement les batteries du véhicule. Le compteur de vitesse, lui, est bloqué à 40km/h, même sur l’autoroute. La voiture qui peut s’allumer grâce à une application téléphonique semble possédée et impossible à résonner. Une situation ubuesque qui a dérouté également les gendarmes, que la victime avait appelé à l’aide. Christine Dousset découvrira plus tard que le coupable était en fait un membre de son entourage. Un petit malin qui s’était introduit dans l’ordinateur de la voiture et en avait pris le contrôle virtuellement. Expert en sécurité informatique, David Berard est devenu un maître en la matière. Avec un banal ordinateur portable, il est capable d’allumer n’importe quelle Tesla, le tout, à dix mètres de distance. Un peu de réseau Internet et quelques codes informatiques lui permettent de déjouer presque tous les pare-feu, mis en place par le constructeur américain. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Creff, M. Monnier