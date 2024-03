Voitures : des ventes turbo !

Jean-Marie Moulin vient de vendre sa berline 12.500 euros en un temps record. "J'ai fait les démarches il y a 48 heures. Le véhicule est vendu aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça très intéressant", se réjouit le retraité. Tout a commencé chez lui deux jours plus tôt sur un site professionnel. Jean-Marie vend son ancienne voiture rapidement pour payer la nouvelle déjà commandée. Après avoir rempli certaines informations, comme le type de voitures, le kilométrage ou encore la couleur, l'utilisateur reçoit une première estimation avant de prendre rendez-vous dans un garage partenaire. Pour vendre rapidement, mieux vaut aussi présenter un contrôle technique à jour, et toutes les factures d'entretien. L'autre passage obligatoire est le test sur route. Dix petites minutes qui permettent au professionnel de détecter ou non des anomalies lors de la conduite. Enfin, la carrosserie est vérifiée. À cause de quelques défauts, le garagiste ne propose à Jean-Marie que 12 500 euros au lieu des 13.070 de l'estimation en ligne. Pour gagner de l'argent à la revente, un professionnel rachète votre véhicule 15 % moins cher qu'un particulier. Mais la transaction est plus sûre selon Elizabeth Young, experte en automobile. Encore plus rapide, un portique autonome permet de vendre sa voiture en moins d'une heure sur le parking d'une vingtaine de supermarchés en France. En quelques secondes, dix caméras capturent près de 300 photos, une proposition de rachat ferme légèrement inférieur au prix du marché est ensuite envoyée directement par SMS. Mais il est impossible de négocier. Les vérifications humaines ont été remplacées par l'intelligence artificielle et aucun défaut n'échappe au contrôle. Cette innovation a été imaginée pour éviter les différences d'appréciation d'un garagiste à l'autre. En cas de vente, le paiement est versé sous 24 heures et la voiture récupérée directement à domicile par la société qui la remet ensuite sur le marché. TF1 | Reportage S. Cardon, A. Ifergan, M. Gatineau