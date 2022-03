Voitures d’occasion : de plus en plus recherchées

Sur les parkings d'une concession à Dechy, les voitures d'occasion ne restent pas longtemps. Les clients se succèdent et les ventes s'accumulent. Nos journalistes y ont rencontré Ludivine Lamihaul. Cette automobiliste a opté pour de la seconde main. De quoi faire une bonne affaire, mais aussi être sûr d'avoir un véhicule livré rapidement. Une semaine après, elle peut déjà prendre place derrière le volant. Un délai inimaginable sur le marché du neuf. Avec les problèmes d'approvisionnement liés à la crise ukrainienne, il faut attendre plusieurs mois pour acquérir une voiture neuve. Mais attention, le marché de l'occasion n'est plus aussi avantageux qu'il ne l'était. Comme nous l'explique Xavier Saison, directeur général du groupe automobile Lempereur à Dechy (Nord), "il y a une forte demande et une baisse de l'offre". Ainsi, les tarifs augmentent légèrement. Comptez entre 2 000 et 3 000 euros de plus qu'en 2019 selon les modèles. Pour trouver de bonnes affaires, certains se tournent vers des véhicules plus anciens, vendus aux enchères. Nos journalistes ont vu un modèle de 2008 adjugé à 1 000 euros. Seule contrainte, pas le droit de rouler avec avant l'achat. Ces derniers temps, les prix ont également gonflé dans les ventes aux enchères, mais pas de quoi décourager les acheteurs. En outre, les véhicules de plus de dix ans attirent aussi sur Internet. Ils font partie des recherches les plus fréquentes sur les sites de petites annonces. Les transactions entre particuliers représentent toujours près de la moitié des ventes de voitures. T F1 | Reportage L. Kebdani, Z. Ajili.