Voitures d'occasion : elles n'ont jamais eu autant la cote !

Ce responsable de concession le sait, il vendra très rapidement la voiture d'occasion que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. Une 5008 récente avec 12 500 km au compteur, le prix affiché est de 38 900 euros TTC. C'est à peine 5 000 euros de moins que la version neuve présentée dans le magasin. Comment expliquer ce très faible écart des prix ? Ce modèle est très recherché. "Aujourd'hui, on a une forte demande. J'ai peu de véhicules et plus de clients. Ce qui me permet indirectement de monter un petit peu les tarifs", déclare François Bitton, chef des ventes de voitures d'occasion chez Peugeot Vauban, à Chambourcy (Yvelines). Un marché de l'occasion sous tension qui a complètement bouleversé une institution, L'argus. Une référence pourtant en matière de prix depuis 1930, mais ses prix n'étaient plus à la page. Ils étaient parfois 40% en dessous de ceux du marché. Aujourd'hui, les cotations ont été ajustées et sont devenues "acceptables" pour le directeur de la publication. Un Renault Kadjar vendu 11 490 euros est affiché maintenant, par L'argus, à 10 113 euros TTC. TF1 | Reportage L. Romanens, J.Y. Mey, E. Payro