Voitures d'occasion : elles valent de l'or

Sur le parking de "Versailles service auto" à Coignières (Yvelines), une quarantaine de véhicules. Ils sont tous d'occasion. Dans quelques semaines, ces voitures sont a priori toutes vendues. Ce jour-là, une cliente recherche un monospace, une familiale sept places, très recherchée. Le professionnel a eu du mal à la trouver. Un véhicule de 5 ans et 150 000 km au compteur. "Ce véhicule-là, on peut l'acheter aux alentours de 8 000 euros. Aujourd'hui, on l'achète aux alentours de 11 000 euros, pour potentiellement le vendre à 13 000 euros", indique Cherif, vendeur. Près de 40 % d'augmentation en moins de deux ans. Et même à ce tarif, la cliente n'hésitera pas. Une demande tellement forte que Lionel Dadan, gérant de "Lyon's automobile" à Décines-Charpieu (Rhône), a abandonné le neuf pour se spécialiser dans l'occasion. Son problème est de s'approvisionner. Ce professionnel a acheté une voiture à 2 000 euros de plus que sa cote Argus. Un surcoût qu'il répercutera sur son prix de vente. Mais pour faire passer la pilule aux clients, il proposera une garantie de 3 ans. Et ça marche. Si les prix sont toujours aussi élevés, c'est encore aujourd'hui une conséquence de la pandémie. Les constructeurs ont toujours des difficultés d'approvisionnement et des problèmes logistiques. Mais pour encore combien de temps ? Nous avons posé la question à un spécialiste du marché de l'occasion. "Les livraisons de voitures neuves réaugmentent, un peu partout dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des voitures qui vont arriver sur le marché de l'occasion. L'offre va s'élargir, donc les prix vont se baisser", explique Pierre-Olivier Marie, expert véhicule d'occasion chez "La Centrale". Il pourrait retrouver leur niveau d'avant Covid d'ici deux ans. TF1 | Reportage F. Chadeau, L. Baqué, F. Couturon